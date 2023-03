(VIDEO)Studenti dell’Istituto Falcone e Borsellino di Favara visitano il Senato per il progetto “Noi cittadini d’Europa”

Ieri, primo marzo 2023, il Senato ha accolto gli studenti dell’Istituto comprensivo Falcone e Borsellino di Favara, grazie alla dirigente scolastico Maria Vella, accompagnati dai responsabili e docenti, Midulla Melania, Costanza Monica, Caramanno Angelo, Sciabica Pasquale e Brutto Francesco, per il progetto “Noi cittadini d’Europa” e accolti dalle senatrice del Movimento 5 Stelle Ketty Damante e Mariolina Castellone. La visita è stata un’occasione preziosa per i giovani studenti di conoscere da vicino il Palazzo Madama, sede del Senato, e le sue decorose sale di rappresentanza.

Durante la visita guidata, gli studenti hanno avuto modo di scoprire i segreti e le curiosità dell’edificio, seguendo le spiegazioni dettagliate dei docenti. Alla fine del tour, il gruppo è giunto nell’Aula Parlamentare, dove i giovani hanno avuto l’opportunità di occupare i seggi dei Senatori e di cimentarsi nel percorso costituzionale dell’iter legislativo.

L’iniziativa ha riscosso grande successo tra i studenti, che hanno dimostrato grande interesse e curiosità verso l’esperienza vissuta. I ragazzi, infatti, hanno dimostrato di essere particolarmente coinvolti e attenti durante la visita, porre numerose domande e cogliere ogni dettaglio degli ambienti visitati.

L’obiettivo del progetto “Noi cittadini d’Europa” è quello di far conoscere ai giovani studenti il funzionamento delle istituzioni europee, la loro organizzazione e il loro ruolo all’interno del contesto europeo. La visita al Senato è stata, dunque, un’occasione unica per i ragazzi di approfondire le loro conoscenze e di sviluppare la loro consapevolezza civica. Grazie a progetti come questo, gli studenti sono incentivati a sviluppare un senso di responsabilità e di partecipazione attiva alla vita della comunità, affermando il loro ruolo di cittadini consapevoli e attenti ai problemi della società.