(VIDEO)Successo al congresso: Giuseppe Nobile prende il timone della DC favarese

Nell’atmosfera carica dell’assemblea provinciale della Democrazia Cristiana, i membri del partito di Totò Cuffaro hanno tracciato una nuova rotta per la città di Favara. Il congresso, tenutosi ieri sera presso l’Hotel Alba Palace, è stato il palcoscenico dell’elezione di Giuseppe Nobile a segretario cittadino, segnando un passo deciso nella leadership del partito.



La scelta di Nobile rappresenta una dinamica svolta per la Democrazia Cristiana locale. Con un background solido e un impegno consolidato verso i valori del partito, Nobile si propone di guidare il gruppo con dedizione e visione. L’entusiasmo della sala, che ha applaudito calorosamente la nuova guida, ha sottolineato l’importanza di questo momento per la comunità.



All’assemblea erano presenti figure di spicco, tra cui il segretario nazionale Salvatore Cuffaro, Stefano Cirillo, Segretario Regionale, l’On. Carmelo Pace, Capogruppo DC all’ARS, e Antonietta Vita, Segretario Provinciale DC. La presenza di tali rappresentanti evidenzia il sostegno e l’attenzione a livello nazionale e regionale per il percorso intrapreso dalla Democrazia Cristiana di Favara.



Durante l’incontro, i consiglieri comunali Ignazio Sorce e Salvatore Fanara hanno affrontato tematiche cruciali per la comunità locale, mostrando la coesione e l’attenzione ai problemi quotidiani dei cittadini. Il nuovo team di vertici, riflette la diversità di competenze e l’impegno collettivo verso gli obiettivi del partito. Raffaella Vinciguerra assume il ruolo di vice segretario, Cristina Gargano è stata eletta presidente, affiancata dal vice presidente Giuseppe Bellavia.

Marianna Zambito, nella veste di segretaria amministrativa, e Linda Bosco, alla guida della segreteria organizzativa, contribuiranno con competenze e professionalità al servizio dell’organizzazione. Il dipartimento Pari Opportunità sarà curato da un team dedicato, composto da Erika La Russa, Antonietta Iacono e Almerinda Petrino, mentre il dipartimento giovanile sarà affidato a Francesco Rimini, Antonio Palumbo e Marco Dulcetta, giovani promettenti pronti a contribuire al rinnovamento e alla crescita del partito.



L’elezione di Giuseppe Nobile come segretario cittadino rappresenta una nuova fase per la Democrazia Cristiana di Favara. Con fiducia e determinazione, il partito si prepara ad affrontare le sfide del futuro sotto la guida di questo nuovo e promettente team di vertici, pronto a lavorare instancabilmente per il bene della comunità locale.