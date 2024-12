(VIDEO)”U Bambineddru passa da chiazza”: il calendario degli eventi natalizi a Favara

Favara si appresta a vivere un Natale all’insegna della tradizione, della fede e della convivialità, grazie a un programma ricco di appuntamenti che animeranno il centro storico dal 16 al 24 dicembre 2024. Il calendario “U Bambineddru passa da chiazza”, organizzato dall’Associazione San Giuseppe in collaborazione con l’Associazione Arte e Cultura 101, sotto la regia di Giusy Moscato, è stato presentato ieri sera presso la Chiesa Madre durante una conferenza stampa. Ogni sera, tra piazza Cavour e via Cafisi, sarà dedicata alla preghiera e alla gastronomia locale. Alle ore 20.00 si terrà la tradizionale Novena, seguita alle 21.00 da una degustazione di piatti tipici. Il 16 dicembre la serata inizierà con la Novena e proseguirà con “Zzi Cicciu Buttice” con una degustazione di dolci natalizi. Il 17 dicembre, con “Zzi Ntoniu Pirrera”, dopo la preghiera sarà il momento delle pizze, mentre il 18 dicembre “Zzi Peppi Livreri” accompagnerà il pubblico in una serata dedicata a salsiccia e vino. Il 19 dicembre, sotto la guida di “Zzi Lucianu Patti”, dopo la Novena si potrà gustare della ricotta fresca. Il 20 dicembre, “Angilidda L’uvara” sarà protagonista della serata con una minestra calda servita dopo la Novena. Il 21 dicembre, “Papa Ci” animerà l’appuntamento con la degustazione di carne al sugo. Il 22 dicembre, con “Zzi Sariddu Cannizzaru”, si potranno gustare fette di pane cunzatu, mentre il 23 dicembre, l’ultima serata prima della Vigilia, vedrà “Don Cola Ricotta” concludere con una degustazione di cuddiruni. Il momento culminante del programma si terrà il 24 dicembre, con la celebrazione della Santa Messa alle ore 23.30 presso Piazza Cavour, seguita dalla tradizionale processione con la statua di Gesù Bambino.



Due appuntamenti significativi anticiperanno il programma serale. L’8 dicembre, presso la Chiesa Matrice, alle ore 19.00 verrà celebrata la Santa Messa, seguita alle ore 20.00 dalla tradizionale Muffulettata, un’occasione per degustare le muffulette calde condite con olio d’oliva. Il 13 dicembre, in occasione della festa di Santa Lucia, la Chiesa della Batìa ospiterà la Santa Messa alle ore 18.00, seguita dalla distribuzione della Cuccìa, un piatto tipico a base di grano cotto, alle ore 19.00. Le celebrazioni natalizie culmineranno il 6 gennaio 2025 con l’arrivo dei Re Magi a mezzogiorno, un momento simbolico e conclusivo delle festività. Gli organizzatori invitano tutti a partecipare per vivere insieme un Natale autentico, fatto di pace, armonia e convivialità.