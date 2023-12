(Video)”U Natali a San Calò”: Il Concerto di Natale illumina la serata con magia musicale

Il Largo San Calogero si è trasformato in un palcoscenico di emozioni musicali ieri sera durante l’evento “U Natali a San Calò”, grazie al magnifico concerto di Natale che ha conquistato l’anima di tutti i presenti. Un successo straordinario, ottenuto grazie al dedizione e all’impegno del comitato organizzatore, sotto la guida spirituale del parroco Don Michele Termine.

“Malgrado il maltempo,- afferma il direttore artistico Giovanni Giglia,- freddo e vento non sono riusciti a offuscare il calore che abbiamo trasmesso ai cuori del nostro pubblico.” Il concerto si è rivelato un trionfo, alimentato dalla partecipazione entusiastica del pubblico che ha applaudito ogni nota fino all’ultima canzone.



La presenza costante del sindaco di Favara, Antonio Palumbo e del dirigente scolastico Gabriella Bruccoleri hanno sottolineato ulteriormente l’importanza dell’evento per la comunità, dimostrando un sostegno tangibile fino alla fine. L’orchestra, composta da talentuosi musicisti guidati da Graziano Mossuto, Antonino Pizzurro e Lorenzo Puma, ha offerto un’accompagnamento impeccabile, nonostante le assenze di Salvatore Sciacca e Miriam Russello per problemi di salute.



Gli ospiti hanno regalato momenti magici alla piazza, con duetti emozionanti come quello di Gaetano Sciumè con Denise Lombardo nella toccante “The Prayer” di Céline Dion e Andrea Bocelli. Giusy Pitruzzella ha incantato con “I Will Follow Him” di André Rieu, mentre Tania Vinciguerra ha emozionato con un’entrata che richiamava il fascino del festival della canzone italiana, interpretando il capolavoro di Lucio Dalla, “La notte dei Miracoli”.



La serata si è conclusa in bellezza con la straordinaria performance del Coro delle Voci Bianche I.C.S. Gaetano Guarino e l’entusiasmante esibizione del gruppo folkloristico “Fabaria Folk”. Con maestria, Giusy Moscato ha presentato l’evento, donando un tocco di eleganza e contribuendo a rendere la serata indimenticabile per tutti i presenti.