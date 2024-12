(VIDEO)Un viaggio nel tempo: il corteo medievale incanta Favara

Questa mattina, l’Istituto Comprensivo Brancati Favara, in collaborazione con il Comune di Favara, ha dato vita a un evento dal fascino antico: il corteo storico Middle Age Christmas: Alla ricerca del bello. Un viaggio nel tempo, animato dagli alunni dell’istituto, che hanno sfilato per le vie della città indossando costumi medievali. Partendo da via Grotte, il corteo ha raggiunto Piazza Cavour, dove gli studenti si sono esibiti in suggestivi balli medievali, per poi concludere la loro marcia al Castello Chiaramontano.

Tra le mura di questo luogo simbolo della storia locale, gremito di cittadini, hanno preso parte all’evento il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, il vicesindaco Emanuele Schembri, il presidente del Consiglio Comunale, Miriam Mignemi, l’assessore Carmen Lo Presti, e la dirigente scolastica dell’Istituto, Prof.ssa Carmelina Broccia, insieme a rappresentanti della locale Tenenza dei Carabinieri. A rendere ancora più magica l’atmosfera, gli insegnanti di musica dell’istituto hanno eseguito Greensleeves, una melodia popolare inglese che ha accompagnato i presenti in un’esperienza unica tra storia, cultura e bellezza. Favara si conferma ancora una volta un luogo dove passato e presente si intrecciano per regalare emozioni senza tempo.