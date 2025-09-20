(VIDEO)Una voce che emoziona: Orazio Damiata porta Favara sul palco di X Factor 2025

Un’esibizione carica di emozioni ha fatto brillare Orazio Damiata, un giovane di 25 anni originario di Favara e ora residente a Empoli, durante la nuova edizione di X Factor 2025. Durante le audizioni, Orazio ha scelto di cantare un brano iconico del repertorio italiano: “E se domani” di Mina. È stata una scelta audace che ha conquistato il pubblico e, soprattutto, i giudici, che hanno riconosciuto in lui una voce capace di trasmettere emozioni genuine. Favara, che negli anni ha dimostrato di essere un vero e proprio serbatoio di talenti in vari settori, dallo sport allo spettacolo, aggiunge così un nuovo nome alla sua lista di artisti emergenti. Con la sua interpretazione intensa, Orazio ha colpito per la sua sensibilità e la capacità di dare nuova vita a un classico senza tempo della musica italiana. “Una voce che fa venire i brividi”, è stato uno dei commenti che si sono sentiti al termine della sua performance. Il percorso artistico di Damiata non è iniziato per caso. Attraverso i social, in particolare Instagram @orazio_damiata, e un profilo SoundCloud dove condivide brani e playlist, il cantante ha cominciato a costruire un percorso personale, fatto di ricerca e sperimentazione, senza però perdere di vista la sua identità musicale. Alla fine della sua esibizione, Orazio ha ottenuto quattro sì entusiasti, assicurandosi così l’accesso alle fasi successive del talent. Ora per lui si apre una nuova sfida, con la possibilità di trasformare un sogno in realtà e di portare ancora più in alto il nome della sua città.

