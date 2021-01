Villaggio Mose, incidente autonomo in viale Leonardo Sciascia: auto si ribalta

Ancora al vaglio le cause del sinistro. Fortunatamente sembra che l’occupante del mezzo non abbia riportato conseguenze.

Incidente autonomo questa sera in viale Leonardo Sciascia sale Villaggio Mose. Per cause ancora al vaglio una vettura BMV 330 di colore grigiastro che percorreva il tratto stradale in direzione di Agrigento si è ribaltata all’altezza del rifornimento AGIP.

Fortunatamente sembra che il conducente della vettura sia riuscito a uscire autonomamente dal veicolo e non abbia riportato particolari ferite. Sul posto i vigili del fuoco, due autoambulanze e un carroattrezzi che ha provveduto a rimuovere il veicolo dalla carreggiata.