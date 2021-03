Villaggio Mosè. Lunedì l’inaugurazione dell’Hub vaccinazione presso Palacongressi (VIDEO)

Sarà inaugurato lunedì, 15 marzo, alla presenza del Presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, il nuovo sito vaccinazione anti-Covid allestito grazie a un protocollo d’intesa sottoscritto alcuni giorni fa dal commissario straordinario dell’ASP di Agrigento, Mario Zappia, e dal direttore del Parco, Roberto Sciarratta.

Si tratta di un hub allestito all’interno del Palacongressi del Villaggio Mosè con 45 postazioni vaccinali e di alcune postazioni dedicate alla preparazione del vaccino.

Il nuovo punto è stato interamente allestito uno spazio di circa 1000 mq, in cui è stato organizzato un percorso semplice e guidato alla vaccinazione per le persone che hanno effettuato la prenotazione secondo le modalità previste. L’intero processo di anamnesi e raccolta del consenso informato è digitalizzato e reso così più rapido e sicuro per una somministrazione del vaccino in piena sicurezza.