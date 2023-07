Villetta di un imprenditore edile minacciata dalle fiamme a Favara

Momenti di panico si sono vissuti ieri in via Calamonaci, una traversa di via Panepinto a Favara, a causa di un incendio divampato in un terreno colmo di sterpaglie. Le fiamme, accese quasi certamente da un piromane, si sono propagate rapidamente minacciando la villetta di un noto imprenditore edile cinquantaseienne.

Il rogo ha causato danni significativi alla tettoia in legno adiacente all’abitazione, mentre i residenti temevano per la loro incolumità. I vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento sono intervenuti prontamente sul posto, ma hanno faticato non poco per domare le fiamme che si erano estese in modo violento.

Le autorità locali, tra cui i carabinieri della locale Tenenza, sono state chiamate a indagare sull’incidente per determinare l’esatta dinamica dell’incendio e identificare eventuali responsabili. L’ipotesi di un atto doloso sembra essere la pista principale seguita dagli investigatori, dato il contesto in cui le fiamme sono state appiccate.