Violazioni della sicurezza durante il concerto di Giusy Ferreri ad Agrigento: multe agli organizzatori e intervento straordinario del Questore

Nonostante le carenze organizzative, lo spettacolo si è svolto con l’aiuto del personale di polizia

Nella serata di ieri, il concerto molto atteso di Giusy Ferreri ad Agrigento è stato offuscato da gravi violazioni delle norme sulla sicurezza da parte degli organizzatori dell’evento. La Questura di Agrigento ha reso pubbliche le infrazioni attraverso un post sulla propria pagina Facebook, evidenziando le conseguenze legali che potrebbero affrontare gli organizzatori a causa della loro inottemperanza alle prescrizioni della Commissione Provinciale per i Pubblici Spettacoli.

Secondo la Questura, le violazioni delle norme sulla sicurezza sono state così serie da meritare multe significative. Inoltre, non si escludono azioni penali contro gli organizzatori per la loro mancanza di rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di spettacoli pubblici. Le autorità hanno sottolineato l’importanza di garantire la sicurezza del pubblico durante gli eventi, e tali violazioni rappresentano una grave negligenza che non può essere ignorata.



Nonostante le carenze organizzative, il concerto di Giusy Ferreri è comunque andato avanti grazie all’intervento straordinario del Questore Emanuele Ricifari. Prendendo su di sé la responsabilità della situazione, il Questore ha deciso di dirottare il personale preposto al servizio di controllo del movimento della movida nel centro città e a San Leone verso la Piazza Marconi, dove si è svolto lo spettacolo. La decisione del Questore ha permesso la realizzazione dell’evento, ma ha anche sollevato interrogativi sulla gestione generale dell’organizzazione e sulla priorità data alla sicurezza del pubblico. Le indagini sull’accaduto sono in corso e si attendono ulteriori sviluppi sulla questione. Nel frattempo, si spera che episodi del genere sollecitino una maggiore consapevolezza e impegno nella pianificazione e nell’organizzazione degli eventi, garantendo sempre la sicurezza e il benessere di tutti i partecipanti.