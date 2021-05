Violento scontro tra due auto in contrada Mosella: due feriti.

Il sinistro stradale è accaduto nella mattina d’ieri in contrada Mosella dove due vetture si sarebbero scontrare frontalmente. Sono due insegnanti le persone coinvolte nel sinistro stradale. Sul posto i mezzi di soccorso e polizia locale per i rilievi dell’accaduto. Secondo una prima ricostruzione sembra che le due vetture viaggiassero in direzioni opposte e si siano scontrate in modo frontale. Le due persone coinvolte nell’incidente sono state trasferite in codice giallo presso il vicino ospedale agrigentino. Nelle prossime ore si potrà avere un quadro più preciso della dinamica dell’accaduto ancora al vaglio delle polizia locale.