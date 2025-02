Violenza alla Guardia medica a Castrofilippo, l’Omceo lancia un appello ai cittadini

“Quanto avvenuto alla Guardia medica di Castrofilippo ripropone ancora una volta il problema della violenza sui sanitari, per il quale non è semplice trovare la soluzione. Per la prima volta è stata applicata la recente norma che si pone l’obiettivo di tutelare il personale sanitario e, ci auguriamo, possa essere un deterrente verso altri episodi del genere”. Con queste parole, Santo Pitruzzella, presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Omceo) di Agrigento, interviene sul recente episodio di violenza a danno di un sanitario in servizio alla Guardia medica a Castrofilippo. “Ciò nonostante – prosegue il presidente Pitruzzella – vogliamo ricordare ai cittadini che la mission del medico è di aiutare il paziente a salvaguardare la salute e non il contrario. Chi ha scelto di indossare il camice bianco, fa questo ogni giorno per tutti i giorni della sua vita perché l’essere medico si intrinseca con l’essere uomo. Attacchi violenti, oltre a essere perseguiti penalmente con la nuova normativa che rafforza la tutela dei medici e del personale sanitario, non sono più concepibili”.