Visita a sorpresa ieri pomeriggio al “Bruccoleri” dell’assessore comunale Miriam Mignemi. Definiti i dettagli della tappa di “Favara in gonna-gialloblù”

In tenuta sportiva, in piena sintonia con la propria delega, l’assessore comunale allo sport Miriam Mignemi è andata a trovare Luca Cavallo e la compagine gialloblù impegnata in duri esercizi fisici. Un incontro cordiale a bordo campo alla presenza di Armando Pellitteri, responsabile dell’area marketing della società presieduta da Rino Castronovo. La visita è servita per definire nei dettagli l’iniziativa “Favara in gonna”, kermesse organizzata dall’amministrazione comunale di Favara. Il tema di questa tappa è proprio legato ai colori gialloblù e alla diffusione del calcio femminile, movimento sportivo che in Italia si è incentivato soprattutto dopo la partecipazione della nazionale femminile agli ultimi mondiali.

“Abbiamo un desiderio -ha detto Miriam Mignemi- nel cuore: vedere, alla riapertura al pubblico delle tribune, una massiccia presenza femminile, di ragazze e donne. Perché il calcio oggi non è solo una materia al maschile”. Miriam Mignemi si augura di rivedere la Pro Favara ai vertici della classifica e dominare nei campi della Sicilia come venti anni fa nella storica promozione in serie D. Allora Miriam era una ragazzina ed andava allo stadio tenendo per mano il nonno Totò Saieva, il Presidente di quella storica cavalcata.

“Siamo lieti di ospitare giovedì pomeriggio “Favara in gonna”- ci dice Armando Pellitteri, responsabile marketing- e la proposta dell’amministrazione Alba ci dimostra la vicinanza del Comune alla nostra squadra. Dopo la partitella infrasettimanale di giovedì parteciperemo alla manifestazione con il nostro tecnico Luca Cavallo e con il preparatore atletico prof. Andrea Collato”.

Interverranno anche la nuova allenatrice Carmelina Cusumano, le atlete dell’A.s.d Virtus Favara (calcio a 5).

Sarà un evento a numero chiuso, nel rispetto del d.p.cm. covid19.

Per la partecipazione contattare l’assessore allo sport Miriam Mignemi al numero 3204910060.

Coordinerà l’incontro il giornalista Giuseppe Piscopo, addetto stampa della Pro Favara.