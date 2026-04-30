Visita ufficiale della Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, Annalisa Tardino, alla Capitaneria di Porto di Porto Empedocle

Si è svolta nella giornata odierna la visita ufficiale della Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, Avv. Annalisa Tardino, presso la Capitaneria di Porto di Porto Empedocle. Visita che si inserisce nell’ambito di un percorso di costante dialogo tra le istituzioni coinvolte, volto a consolidare lo sviluppo sostenibile e competitivo del porto di Porto Empedocle

La Presidente è stata accolta dal Comandante, Capitano di Fregata Agazio Tedesco. All’incontro hanno preso parte anche gli staff tecnico-amministrativi dei due Enti, dando luogo a un confronto operativo e costruttivo sulle principali tematiche riguardanti lo sviluppo dello scalo portuale.

Nel corso della riunione sono state analizzate le problematiche del porto, evidenziando al contempo il significativo impulso registrato negli ultimi anni, anche grazie alla gestione diretta dell’Autorità di Sistema Portuale e alla sinergia con la Capitaneria di porto. Particolare attenzione è stata dedicata ai tempi e alle prospettive di sviluppo del comparto commerciale e crocieristico, nonché alle esigenze della marineria locale.

È stato inoltre sottolineato come il porto di Porto Empedocle abbia progressivamente assunto un ruolo centrale non solo dal punto di vista economico, ma anche quale luogo di aggregazione, cultura e socialità per la comunità empedoclina.

La Presidente Tardino ha espresso parole di apprezzamento per l’operato della Capitaneria di Porto, evidenziando la proficua collaborazione istituzionale che consente di affrontare con efficacia le quotidiane sfide del sistema portuale.

Tra gli interventi di medio periodo discussi figurano il dragaggio dei fondali e la riconversione di nuovi spazi all’interno dello scalo marittimo, il miglioramento degli ormeggi, il potenziamento della sostenibilità energetica, la riqualificazione del Molo Crispi, la messa in sicurezza della viabilità portuale. Interventi ritenuti strategici per il potenziamento delle attività portuali e per la crescita complessiva del territorio.

Al termine dell’incontro il comandante Tedesco ha consegnato il crest della Capitaneria alla gradita ospite.