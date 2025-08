Voto all’estero, dubbi e ricorsi: Arnone deposita nuova memoria alla Camera

Con un gesto che richiama il senso di responsabilità e attenzione verso la comunità degli italiani all’estero, il Prof. Giuseppe Arnone, membro del Direttivo di Fratelli d’Italia per la Circoscrizione Estero, ha depositato a Roma una memoria alla Giunta per le Elezioni della Camera. Si tratta di un nuovo passaggio nel contenzioso avviato nel 2022, con cui Arnone chiede l’annullamento della proclamazione degli eletti nel Collegio Europa, denunciando irregolarità nel voto degli italiani residenti fuori dal Paese.

Di seguito il comunicato stampa integrale inviato alla nostra redazione: “Desidero informare con profondo senso di responsabilità la comunità degli italiani all’estero che nei giorni scorsi mi sono recato a Roma per depositare una Memoria innanzi alla Giunta per le Elezioni della Camera dei Deputati.

Questo atto si colloca nel quadro del ricorso da me presentato nel mese di ottobre 2022, con il quale ho chiesto l’annullamento della proclamazione degli eletti del Collegio Europa, in merito alle elezioni politiche svoltesi nello stesso anno.

Le operazioni di voto degli italiani residenti all’estero, infatti, sono tristemente note per irregolarità, finanché brogli, che spesso hanno condotto anche a indagini su candidati eletti con firme falsificate.

Per tale ragione sarebbe stato auspicabile un maggiore controllo nella competizione elettorale di settembre 2022 per il rinnovo delle Camere del Parlamento dopo lo scioglimento anticipato (di cui al D.p.R.

21 luglio 2022), anche in considerazione del fatto che, con la riduzione dei parlamentari conseguente alla riforma costituzionale di cui alla l. cost. n. 1 del 2020, il “peso” dei Parlamentari cletti nella Circoscrizione estero diventa, in termini specifici, più rilevante per gli equilibri politici.

Nel mio ricorso infatti ho evidenziato diversi errori e irregolarità compiute in sede di scrutinio da parte degli uffici decentrati di Milano, Firenze e Bologna, che invalidano la competizione clettorale per la Circoscrizione Estero quanto meno con riferimento alla Ripartizione Europa in esame.

Senza volermi dilungare eccessivamente, mi preme evidenziare che della possibilità di un non corretto svolgimento della consultazione anche in Svizzera si è resa edotta l’Ambasciata di Berna che mi ha fornito tempestivo riscontro sul fatto di avere proceduto a formale segnalazione all’Autorità Giudiziaria Italiana.

L’iniziativa di volere proseguire con il deposito delle ulteriori Memorie in questi giorni depositate, nasce da un dovere morale e civile nei confronti della comunità degli Italiani residenti fuori dai confini nazionali, che mi onoro di rappresentare in via informale con la mia Associazione e alla quale intendo rendere conto con trasparenza e impegno.

Ribadisco la mia volontà di proseguire questa azione con determinazione, affinché venga tutelata la legittimità del processo elettorale e garantita la piena rappresentanza dei nostri connazionali all’estero, in linea con i valori democratici sanciti dalla nostra Costituzione.

Il mio coinvolgimento attivo, peraltro, non si limita a questa iniziativa: da tempo porto avanti con determinazione un percorso di dialogo, rappresentanza e valorizzazione delle istanze dei nostri connazionali all’estero.

Ed è in quest’ottica che guardo con entusiasmo alla prossima edizione della “Festa delle Eccellenze Italiane in Europa e nel mondo”, evento che celebra il talento, la passione e il contributo straordinario degli italiani nel mondo in ogni ambito sociale, professionale e culturale”. Seguiranno ulteriori aggiornamenti sull’esito della procedura e sulle mie azioni future. Con rispetto e gratitudine Prof. Giuseppe Arnone Direttivo FdI Italiani nel mondo