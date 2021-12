Voucher spesa per acquisto beni prima necessità: AGGIORNAMENTI ITER AMMINISTRATIVO

L‘assessore ai Servizi Sociali del comune di Canicatti, Franco Giordano, informa che i termini di presentazione della richiesta per i voucher spesa per l’acquisto di beni di prima necessità sono già scaduti lo scorso 20 DICEMBRE 2021. Si chiarisce, altresì, che allo stato attuale gli uffici Servizi Sociali sono impegnati nel controllo della regolarità delle oltre 2000 dichiarazioni pervenute. SOLO DOPO aver espletato questa fase fondamentale, NELLE PROSSIME SETTIMANE, verrà stilato l’elenco degli aventi diritto. Sarà cura di questo Assessorato, attraverso i dipendenti comunali preposti, avvisare gli aventi diritto per il ritiro dei voucher spesa. Al fine di scongiurare il rallentamento dei lavori di verifica si chiede di evitare di chiamare gli uffici sociali per avere notizie distraendo, di fatto, il personale da questo fondamentale controllo.