WhatsApp, l’ultimo accesso dei contatti «non disponibile»: problemi sulla chat, ecco cosa sta succedendo

WhatsApp e l’ultimo accesso non disponibile. Cosa sta succedendo? Tantissimi utenti stanno segnalando un malfunzionamento alla popolare app di chat di proprietà di Facebook. In particolare è attualmente impossibile visualizzare l’ultimo accesso dei nostri contatti, ma anche sapere se sono online o meno: se si prova a cambiare l’impostazione, la app non lo consente (foto in basso). «WhatsApp non è riuscita a cambiare le impostazioni privacy. Per favore riprova più tardi», il messaggio che compare (per provare basta andare alla voce Impostazioni -> Privacy).

Ricordiamo che conoscere l’ultimo accesso dei propri contatti, così come consentire agli stessi di sapere se abbiamo visualizzato o meno i loro messaggi (la cosiddetta doppia spunta blu) è un’impostazione modificabile manualmente. Ma in questo caso non si può scegliere l’opzione proprio per questo malfunzionamento, di cui non si conoscono ancora i particolari: migliaia le segnalazioni sul sito Downdetector, e tantissimi anche gli utenti che ne stanno parlando su Twitter, dove l’hashtag #whatsappè finito rapidamente in tendenza.

