“Zabbara” il film su Calogero Marrone del regista Mauro Campiotti

Come annunciato alcuni mesi fa da ”Istituto Studi e Ricerca Calogero Marrone” e dall’ANPI di Favara, dopo qualche ritardo da imputare al Covid-19, finalmente si muove la grande macchina che dovrà realizzare il film sul nostro eroe Favarese.

Giorno 20 e 21 c.m. saranno a Favara, per visionare i luoghi dove si gireranno alcune scene del film, Mauro Campiotti regista del film, Carlo Piramidani aiuto regista, Francesca Romano Scenografa, Mauro Nuzzo produzione, i referenti locali Alberto Cirami e Giulio di Martino, ovviamente guidati a Favara e dintorni da Rosario Manganella e Carmelo Castronovo nella loro qualità di Presidenti dell’I.S.R. Calogero Marrone e dell’ANPI.

Saranno visionati le location che dovrebbero interessare le scene del film quali: la biblioteca comunale, casa Marrone, la scalinata della chiesa del Carmine, chiesa del Rosario, ufficio di Calogero marrone in qualche stanza del nostro comune, ufficio del Prefetto, Piazza Cavour, sartoria. Stazione ferroviaria, rustico di campagna, è previsto anche L’incontro col bravissimo attore Gaetano Aronica, protagonista di tanti films di successo e tanto altro ancora.

Altre scene del film avranno anche altre location nelle cittadine di Ragusa, Modica, Scicli Caltagirone, Enna ecc.

Quello che fino a poco tempo fa sembrava un sogno invece inizia a diventare realtà, Favara assurgerà agli onori della cronaca e della filmografia per fatti fortemente positivi e dopo 70 anni de “Il cammino della speranza” di Pietro Germi, uscito nel 1950 che raccontava la storia dell’emigrazione clandestina, la nostra cittàdiventerà presto set del film su Calogero Marrone.

Il film che ha il titolo provvisorio di “Zabbara” nel quale si racconterà la vita, la storia e gli eroismi del nostro eroe non più dimenticato, che ha salvato miglia di vite di ebrei e antifascisti, inizia a prendere forma e proveremo magari domani o dopodomani a farci rilasciare un’intervista dal regista, la prossima puntata ovviamente sarà la registrazione delle scene che avverrà quanto prima, ma ormai la macchina non solo si è messa in moto ma ha iniziato a muoversi.

Gli ospiti, che saranno ricevuti anche dalla nostra Sindaca Anna Alba, pernotteranno a Favara presso Alba Palace di via Belmonte, sfruttando le nostre strutture ricettive.