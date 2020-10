Zambuto: “Oltre 5000 voti e Forza Italia primo partito ad Agrigento”.

“Grazie di cuore a tutti i cittadini che hanno creduto nel nostro progetto”. Sono le prime parole che Marco Zambuto ha voluto pronunciare nell’intervista di oggi. Marco Zambuto si dichiara soddisfatto del risultato ottenuto alle amministrative e vuole ringraziare con un video messaggio tutti gli agrigentini e tutti i candidati al Consiglio comunale. Vediamo insieme il video-messaggio:

Marco Zambuto si dichiara soddisfatto del risultato ottenuto alle amministrative. “Voglio ringraziare – ha detto – non solo tutti gli agrigentini che hanno creduto nel nostro progetto preferendoci con il voto alle urne, ma soprattutto le liste e i partiti che mi hanno supportato: Forza Italia che si conferma primo partito in città, Diventerà Bellissima e l’UDC. Un grande ringraziamento anche a tutti i candidati al Consiglio comunale che sono stati al mio fianco. Abbiamo fatto una bellissima campagna elettorale coinvolgendo, con grande entusiasmo, ogni angolo della città. Superare 5000 voti è un risultato importante e di assoluto rilievo, che ci fa capire quanto sia fondamentale continuare a portare avanti l’impegno per Agrigento. Perché noi vogliamo far vincere Agrigento”.