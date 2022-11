ZES in Tour, “Sala Rosa” del Teatro Pirandello, martedì 22 novembre 10,30

Un giro itinerante che coinvolge tutti i comuni interessati dalle ZES della Sicilia Occidentale fortemente voluto dal Commissario straordinario del Governo per le ZES, Prof. Carlo Amenta. Dopo le tappe già tenutesi a Carini, Caltanissetta, Mazara del Vallo, Trapani, Marsala, Salemi e Licata la task force commissariale sarà impegnata nella “Sala Rosa” del Teatro Pirandello per un incontro tecnico operativo sulle Zone Economiche Speciali. La tappa agrigentina includerà anche i comuni di Aragona, Favara e Porto Empedocle. Verranno affrontate tematiche relative a poteri del Commissario straordinario del Governo per le ZES, localizzazione esatte delle ZES sul territorio, riferimenti legislativi, agevolazioni fiscali e presentazione dello “Sportello del Commissario”