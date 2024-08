Zingarello: frana sfiora una famiglia, tragedia evitata per un soffio

Una giornata di mare che sembrava promettere solo relax e divertimento ha rischiato di trasformarsi in tragedia a Zingarello. Nel pomeriggio di ieri, una famiglia presente in spiaggia ha vissuto momenti di puro terrore quando, mentre faceva il bagno, una frana improvvisa ha provocato il crollo di una parte della parete rocciosa sovrastante. I massi sono caduti proprio sull’ombrellone della famiglia, che fortunatamente era in acqua al momento dell’incidente. Nonostante la gravità del crollo, nessuno è rimasto gravemente ferito, ma la situazione avrebbe potuto avere conseguenze ben più drammatiche. Anche altri bagnanti, che si trovavano nelle vicinanze, sono stati sfiorati dai massi, uscendo miracolosamente illesi dall’accaduto. I vigili del fuoco, prontamente intervenuti, hanno provveduto a evacuare l’area e a mettere in sicurezza la zona colpita dal crollo. Sul posto sono arrivate anche le ambulanze, con il personale sanitario che ha fornito i primi soccorsi ai presenti. Due persone, nonostante il forte spavento e alcune lievi escoriazioni, sono state medicate direttamente sulla spiaggia. Fortunatamente, i successivi accertamenti medici non hanno rivelato complicazioni. Questa mattina, la spiaggia di Zingarello doveva essere sottoposta a un accurato sopralluogo da parte dei tecnici del demanio marittimo e della capitaneria di porto, per valutare le cause del crollo e le misure da adottare per garantire la sicurezza dei bagnanti. Tra le opzioni al vaglio, vi è quella di interdire temporaneamente l’area alla pubblica fruizione, in considerazione del fatto che nella zona esistono tre spiagge, di cui una ritenuta sicura e due considerate pericolose.