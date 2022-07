Boat Party dal primo pomeriggio al tramonto nelle Acque di San Leone

BOAT PARTY raduno barche discoteca galleggiante,

evento unico in Sicilia, organizzato da Adriano Varisano in collaborazione con il gruppo “Porto San Leone”.

Domenica 7 agosto 2022, dalle ore 15:00 al tramonto, a largo del piazzale Aster -San Leone Agrigento. Si svolgerà la quarta edizione del BOAT PARTY sanleonino.

L’evento, senza scopo di lucro, ha lo scopo di promuovere attraverso il divertimento, il rispetto e la pulizia del mare, l’evento avverrà a distanza di sicurezza dalla riva, nel pieno e totale rispetto della normativa vigente.

Due pattuglie vigileranno per la sicurezza in mare durante l’evento, la prima sarà l’associazione G.I.S.E. di Sandro Bennici, con Guardie Ittiche squadra nautica, con un gommone sanitario adibito al soccorso, la seconda pattuglia sarà della cooperativa Ulisse di Calogero Sedino con moto d’acqua e n.2 bagnini di salvataggio con barella galleggiante e strumentazione di primo soccorso.

DJ: Fabio Testa e NTVT

Vocalist: Paquito