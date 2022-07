Bruciata auto impiegato del Comune di Favara

L‘auto di un quarantacinquenne, dipendente comunale di Favara, è andata distrutta la notte tra venerdì e sabato in un incendio che si presume doloso. L’auto, una Ford Fiesta si trovava parcheggiata nei pressi dell’abitazione del proprietario, una traversa del viale Pietro Nenni. Le cause del rogo, che ha inevitabilmente danneggiato l’auto, non sono risultate essere chiare. I carabinieri della locale Tenenza hanno aperto un’inchiesta e, probabilmente, saranno eseguite altre perizie sui resti della vettura.