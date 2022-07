Calcio. L’Atletico Favara sceglie Tonino Cusumano: È lui il nuovo allenatore

L’A.S.D Atletico Favara, comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra per la prossima stagione calcistica a Tonino Cusumano, altro elemento locale, favarese verace, allenatore di comprovata esperienza per aver già allenato il San Giovanni Gemini nella stagione 2020/21. Cusumano ne ha anche indossato la maglia da calciatore per alcuni stagioni. Si tratta di un ritorno, di fatto, per Cusumano che ha militato, come giocatore, nella formazione locale gialloblù in serie D nella stagione 2001/02, stagione storica per la Pro Favara e ricordata per le prime sfide ‘oltre lo Stretto’, molte delle quali vinte. Una carriera importante come giocatore, tra C1, serie D e campionato d’eccellenza con le maglie dell’Acireale, Sancataldese calcio, Pro Favara, Gattopardo, Empedoclina, oltre la stagione con la maglia del San Giovanni Gemini, che, dopo il suo ritiro dai campi, ha allenato per meta stagione 2020/21 campionato sospeso per l’emergenza Coronavirus. Secondo allenatore del Pro Favara con Pippo Romano stagione 2013/14 e con Gaetano Longo stagione 2016/17.

“Tonino Cusumano – scrive in un post su Facebook la società – non ha certo bisogno di presentazioni, grande professionista oltre ad avere avuto un passato di tutto rispetto come giocatore. La società ASD Atletico Favara augura a mister Cusumano una stagione piena di soddisfazioni e di raggiungere importanti obiettivi con i colori gialloblù”.