Domenica all’Insegna del motociclismo: Enduro e trofeo coppie a Favara

Grande giornata di sport domenica 18 per tutti gli amanti delle due ruote. L’autodromo “Concordia” ospiterà infatti la seconda prova del campionato regionale siciliano di enduro e la prima prova del trofeo “100 minuti a coppie”, promosso tra gli altri dall’Acsi Motorsport e con il patrocinio del Comune di Favara.

La manifestazione sportiva si svolgerà su aree private, a partire dal paddock che sarà allestito all’interno dell’autodromo di contrada Burraiti, dove saranno anche premiati i partecipanti.

La manifestazione si inserisce all’interno di un calendario di otto prove che si disputeranno in tutta la Sicilia.

“Per quanto si tratti di un patrocinio di tipo gratuito – spiega l’assessore allo Sport Angelo Airò Farulla – è una concreta manifestazione di supporto ad un evento che attirerà numerosi appassionati e sportivi provenienti da tutta la Sicilia. Ringraziamo tutti coloro che si sono spesi per ottenere questo risultato e auguriamo ai partecipanti una buona giornata di sport”.