Dopo anni a Favara si interverrà per ripristinare la praticabilità dei marciapiedi cittadini.

L’Amministrazione comunale ha infatti ottenuto un finanziamento da 125mila euro che serviranno ad eliminare i pericoli e a ridare decoro alla città. Le procedure di affidamento si completeranno a breve e i lavori potranno partire entro l’estate.

“Si tratta – spiegano il sindaco Antonio Palumbo e l’assessore ai Lavori pubblici Emanuele Schembri – di attività attese per lungo tempo e non più rinviabili data la situazione in cui si trovano i marciapiedi di larga parte della città. Le somme permetteranno di evitare rischi per i cittadini e restituendo, almeno in parte, un senso di normalità tanto atteso dalla collettività”.