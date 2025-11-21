Estumulazioni al cimitero di Piana Traversa: il sindaco Palumbo spiega la situazione

Al cimitero di Piana Traversa sono ripresi con forza gli interventi di estumulazione avviati dal Comune. Serviranno a liberare nuovi spazi per le famiglie che hanno perso da poco un proprio caro. Il sindaco Antonio Palumbo parla di una “situazione di emergenza” nata da anni di scelte sbagliate e da una gestione poco attenta delle concessioni. Le verifiche svolte nelle scorse settimane sui loculi con concessioni scadute non hanno dato l’esito previsto. I resti trovati non erano ancora nelle condizioni necessarie per essere spostati negli ossari. Questo ha rallentato il lavoro e ha mostrato ancora una volta i limiti dei vecchi sistemi di controllo. Il sindaco spiega che l’amministrazione sta intervenendo per recuperare i ritardi accumulati. L’obiettivo è creare un metodo chiaro e continuo, così da evitare nuove emergenze. Palumbo sottolinea la vicinanza del Comune alle famiglie che aspettano un loculo. “Il nostro impegno è massimo”, dice. “Dobbiamo chiudere con pratiche rimaste ferme per troppo tempo e dare risposte a chi ha bisogno di un luogo dove salutare i propri cari”.