Fabrizio Tinaglia: ”nei miei nuovi libri filosofici e scientifici si trovano strategie utili per migliorare la memoria umana” (Parte Prima)

Ecco una nuova intervista realizzata dalla nostra redazione grazie alla disponibilità dell’illustre filosofo Fabrizio Tinaglia, lo ricordiamo studioso esperto anche di pedagogia e neuroscienze.

Come raccontato anche altre volte i suoi scritti hanno ottenuto riconoscimento internazionale e sono stati adottati anche da prestigiose istituzioni, sono quindi consultabili anche all’estero, e da alcune delle Università più prestigiose del mondo come la Columbia University di New York , la University of California di Los Angeles ed anche dalla prestigiosa Library of Congress di Washington.

Anche in Spagna e in Germania.

Per questo ed altri motivi il Tinaglia ha ricevuto molti complimenti da parte di importanti studiosi ma anche da parte di gente comune. Possiamo dire che altri libri filosofici e scientifici sono in lavorazione, da migliorare ancora di più inserendo anche ulteriori dettagli. Scrivere un libro non è cosa semplice infatti, in base all’argomento del libro bisogna descrivere anche alcune novità e presentare il tutto poi in maniera adeguata.

Dopo le interviste precedenti, le quali sono state molto apprezzate ed anche ricercate sui siti internet, oggi abbiamo deciso di continuare con le interviste divulgative del sapere in generale.

Questa nuova intervista è più lunga rispetto alle altre interviste che abbiamo già realizzato in passato, così abbiamo deciso, anche per volontà del nostro autore Tinaglia, di pubblicarla in sei ( 6 ) parti.

I concetti sono stati espressi come sempre nel modo più semplice possibile, sono naturalmente concetti importanti e quindi un certo grado di difficoltà è evidente. Dobbiamo dire che queste semplici interviste sono state molto apprezzate dai nostri lettori sparsi in tutto il mondo. Questa è la prima parte dell’intervista, il lettore poi può leggere sempre tutte le parti delle varie interviste, presenti nei nostri archivi, per collegare il tutto e capire quindi il discorso unico.

Ecco di seguito la prima parte dell’intervista…

”Mi è stata richiesta questa nuova intervista ed io, anche se molto occupato con il mio lavoro, ho concesso la presente opportunità anche perché ciò mi permette di chiarire il mio percorso filosofico e scientifico fino a qui. In questo periodo i miei impegni sono tanti, sono stato in contatto anche con alcuni studiosi per definire alcuni dettagli utili per le mie pubblicazioni e sto scrivendo in questo periodo anche le ultime relazioni filosofiche e scientifiche, con vari dettagli, da inserire proprio nei miei libri. Ho lavorato moltissimo anche per inserire nei miei nuovi libri filosofici e scientifici molte cose utili, ho puntato molto sulla didattica ed ho inserito anche tanti argomenti utili per aumentare il livello di comprensione degli studenti nelle scuole ma anche a casa con lo studio personale, quindi ho inserito nei miei libri molte strategie utili per migliorare la memoria umana.

Per distrarmi un po’ e riordinare quindi le idee ho preso in questo periodo anche alcuni brevi momenti di pausa, prima di ricominciare quindi il lavoro, sono uscito solo poche volte la sera in questo periodo, anche per via del brutto tempo, ad esempio per comprare il pane o per altre semplici cose, per incontrare alcuni amici e per vari altri impegni lavorativi non rimandabili”…Continua.