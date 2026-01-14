Favara. Agevolazioni sui tributi comunali: proposta dei Socialisti Riformisti

Con una nota inviata in redazione, i consiglieri comunale Miriam Indelicato e Giuseppe Lentini annunciano la presentazione di una mozione sull’adesione del Comune di Favara alla cosiddetta “Rottamazione quinquies”.

La proposta, firmata dal gruppo consiliare Favara Socialisti Riformisti, è stata trasmessa al Presidente del Consiglio comunale Miriam Mignemi e sarà sottoposta al voto dell’Aula. La mozione punta ad avviare un percorso chiaro e rapido per consentire anche ai contribuenti favaresi di accedere alla definizione agevolata dei tributi comunali, in un momento segnato da difficoltà economiche diffuse e da crediti comunali di difficile riscossione. Secondo i proponenti, si tratta di una scelta di responsabilità verso cittadini ed ente, nel segno dell’equità fiscale, della trasparenza e del rafforzamento del rapporto tra istituzioni e comunità. Di seguito la nota integrale: “ADESIONE DEL COMUNE DI FAVARA ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES: mozione inviata al Presidente del Consiglio Comunale Miriam Mignemi da votare in Consiglio, proposta dal gruppo consiliare FAVARA SOCIALISTI RIFORMISTI Premesso che: il Governo nazionale ha introdotto una nuova misura di definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione, nota come “Rottamazione quinquies”; la misura consente ai contribuenti di regolarizzare i debiti fiscali e patrimoniali senza il pagamento di sanzioni, interessi di mora e aggio, prevedendo forme di rateizzazione sostenibili. Considerato che: i Comuni, nei limiti previsti dalla normativa statale e dai relativi decreti attuativi, possono estendere la definizione agevolata anche alle entrate di propria competenza; il contesto economico e sociale del territorio comunale evidenzia: difficoltà diffuse tra famiglie, lavoratori autonomi e piccole imprese; un elevato ammontare di crediti comunali di difficile esigibilità; precedenti misure di definizione agevolata hanno prodotto effetti positivi in termini di recupero delle entrate e riduzione del contenzioso. Rilevato che: l’Amministrazione comunale non ha ancora assunto una posizione ufficiale sull’adesione del Comune alla rottamazione quinquies; un ritardo o una mancata adesione rischierebbe di: penalizzare i contribuenti del territorio comunale; determinare una perdita di opportunità finanziarie per l’Ente; ampliare il divario tra cittadinanza e istituzioni. Ritenuto che: l’adesione alla rottamazione quinquies costituisca una scelta di responsabilità amministrativa, equità fiscale e attenzione sociale; il Consiglio Comunale, anche su impulso delle forze di opposizione, debba esercitare il proprio ruolo di indirizzo e controllo politico-amministrativo; IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA Ad avviare con urgenza le procedure necessarie per valutare e formalizzare l’adesione del Comune di Favara alla “Rottamazione quinquies”, per le entrate comunali ammissibili; A riferire in Consiglio Comunale, entro un termine di 15 giorni, sull’esito delle valutazioni tecniche e sugli atti adottati o da adottare; A garantire la massima informazione e trasparenza nei confronti dei cittadini e dei contribuenti, mediante: comunicazioni istituzionali; pubblicazione sul sito del Comune; collaborazione con l’Agente della Riscossione; A tutelare l’equilibrio di bilancio, assicurando che l’adesione avvenga nel rispetto delle norme contabili e finanziarie vigenti; A coinvolgere il Consiglio Comunale nelle eventuali modifiche regolamentari necessarie.”