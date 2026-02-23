Favara, Crapanzano (FdI): “No all’utilizzo della stanza del Sindaco per propaganda referendaria”

Il coordinatore di FdI di Favara, Fabrizio Crapanzano, interviene in merito all’incontro di presentazione del Comitato per il NO al referendum del 22-23 marzo, annunciato presso la stanza del Sindaco. «La stanza del Sindaco è un luogo istituzionale che rappresenta tutti i cittadini di Favara. Non può essere utilizzata per iniziative di propaganda politica o referendaria», dichiara Crapanzano. «Non è in discussione la legittimità del confronto democratico, né la libertà di ciascuno di sostenere le proprie posizioni. Tuttavia, le campagne referendarie devono svolgersi in sedi adeguate, non all’interno di spazi simbolo dell’istituzione comunale, che devono restare neutrali e super partes». Il coordinatore cittadino sottolinea come il rispetto dell’imparzialità sia un principio fondamentale dell’azione amministrativa. «Le istituzioni non appartengono a una parte politica. Appartengono all’intera comunità. Per questo motivo riteniamo inopportuno e sbagliato l’utilizzo della stanza del Sindaco per un’iniziativa chiaramente schierata». Crapanzano chiede inoltre chiarezza sulle modalità con cui sarebbe stata autorizzata l’iniziativa. «È doveroso spiegare ai cittadini con quali criteri sia stato concesso l’uso di uno spazio istituzionale per un evento di parte. La correttezza istituzionale deve venire prima di ogni appartenenza politica». «Favara merita istituzioni che garantiscano equilibrio e rispetto delle regole. La neutralità dei luoghi istituzionali è un principio che va difeso sempre».