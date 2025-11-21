Favara. Domenica si presenta il libro della giornalista Rai Adriana Pannitteri “Il sangue delle donne”.

Il libro di Adriana Pannitteri, scrittrice e giornalista Rai, “Il sangue delle donne. Tragedie senza fine” sarà presentato al Caffè Italia di Favara domenica 23 novembre alle ore 17.00 da Gabriella Bruccoleri che dialogherà con lei, per l’occasione presente all’evento. L’introduzione sarà curata da Sara Chianetta, presidente del centro studi “Antonio Russello” che leggerà il testo “Quando incontri una donna” tratto dal libro di Maurizio Piscopo e Adelaide Costa in pubblicazione a Natale con l’editore Navarra. Letture di Lia Cipolla, Giusi Taiella e Franco Ventura. Interventi musicali di Giuseppe Calabrese alla chitarra e Maurizio Piscopo alla fisarmonica.

