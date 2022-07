Favara. Si sente male in casa. Anziano salvato in extremis dai vigili del fuoco

Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Agrigento, nella tarda mattinata di oggi 7 luglio, intorno alle ore 13:30, è intervenuta a Favara in via Don Giovanni Minzoni al secondo piano di un palazzo del posto per un soccorso ad un anziano novantenne il quale solo in casa avvertiva un malore. I vigili sono saliti con l’autoscala fino a raggiungimento del secondo piano, alzando la serranda con forza e passando dalla porta balcone per entrare all’interno, hanno trovato l’anziano steso a terra in una camera. I Vigili una volta entrati nell’abitazione, hanno prestato i primi soccorsi all’anziano colto da malore, e potendo così aprire la porta blindata, hanno affidato il novantenne alle cure del personale sanitario. Con un’ambulanza del 118, è stato portato all’ospedale.