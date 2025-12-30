La città di Favara volta pagina, tra risanamento dei conti e potenziamento della macchina amministrativa

La città di Favara sta vivendo un momento di cambiamento significativo, grazie alle recenti decisioni della Giunta Comunale. Queste deliberazioni tracciano un percorso chiaro verso una maggiore efficienza e una più attenta considerazione delle esigenze dei cittadini. Questo nuovo capitolo inizia con l’approvazione del bilancio 2025, un traguardo che non è frutto del caso, ma il risultato di un imponente lavoro che ha portato al recupero di circa venti strumenti finanziari negli ultimi anni, finalmente colmando un vuoto burocratico che persisteva da troppo tempo. Partendo dalla solidità dei conti, l’Amministrazione ha deciso di investire seriamente nelle risorse umane per migliorare i servizi essenziali. È stata avviata la trasformazione dell’orario di lavoro per quarantasette operatori coinvolti in attività di pubblica utilità e socialmente utili, in attesa solo dello sblocco definitivo delle risorse regionali. Inoltre, si prevede un potenziamento strutturale per diciassette dipendenti, tra cui funzionari tecnici come architetti e ingegneri, e agenti di Polizia Locale, i cui contratti sono stati estesi a trentaquattro ore settimanali. L’obiettivo della Giunta è chiaro: valorizzare il merito e l’impegno dei lavoratori per rispondere in modo più tempestivo alle necessità del territorio. Questa è una scelta politica ben definita, mirata a rafforzare l’intera macchina amministrativa, con l’intenzione di estendere nel tempo questi adeguamenti contrattuali a tutto il personale in servizio. Questa strategia di crescita è sostenuta anche dal voto favorevole al PIAO 2025–2027, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, che introduce nuovi criteri di programmazione e trasparenza, per affrontare il futuro del Comune con maggiore responsabilità. In questo periodo di rinnovamento, Favara cerca di lasciarsi alle spalle le incertezze del passato per abbracciare un modello di gestione più concreto. La determinazione della Giunta si traduce nella volontà di costruire una città che valorizzi il lavoro pubblico e che sia in grado di offrire servizi all’altezza delle aspettative della comunità. Il messaggio che arriva da Palazzo di Città è chiaro, continuare a perseguire risultati tangibili, dando priorità ai fatti piuttosto che alle promesse.