La Pizzeria da Pistritto lancia hashtag #iomangiolapizzadipistrittoinmacchina

Oggi 4 maggio 2020 l’Italia riparte, riaccende le luci e motori imponendo a tutti i cittadini un temporaneo cambiamento delle proprie abitudini. Un cambiamento al quale soprattutto i ristoratori si sono dovuti adeguare per evitare gli assembramenti.

Il pizzaiolo Carmelo Pistritto giovane imprenditore favarese non si perde d’animo e data la situazione straordinaria, sceglie di non abbandonare i suoi clienti e lancia hashtag #iomangiolapizzadipistrittoinmacchina magari contemplando la luna piena, in queste notti particolarmente splendente. Quindi oltre al servizio a domicilio, da oggi, lunedì 4 maggio 2020, prende il via, nella pizzeria da Pistritto, un nuovo modo di ordinare la pizza.

Come funziona?

Le prenotazioni si effettua sia telefonicamente, chiamando i numeri: 0922660602 – 3289359371, indicando un orario di ritiro e sia al bancone rispettando sempre le regole dell’ultimo DCPM. Attrezzato da bavaglio gigante, porta bicchieri e da tagliere in legno, la pizza verrà consegnata direttamente in macchina evitando in questo modo assembramento. Cosi si previene il rischio di contagio, si risparmiano i costi di consegna di un normale delivery e soprattutto, non si rinuncia al piacere di gustare un’ottima pizza!

La pizzeria da Pistritto annuncia imminenti sorprese per invogliare i clienti, a mangiare sano e soprattutto italiano in un momento storico delicato, in cui ognuno deve fare la sua parte per evitare il rischio del contagio.

Ancora una volta, il pizzaiolo favarese si dimostra al passo con i tempi e sempre pronto ad offrire un servizio efficiente ai fan della sua pizza, anche in circostanze inaspettate e difficili da gestire come questa.