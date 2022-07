L’ex deputato regionale del Pd, Giovanni Panepinto, coinvolto in un incidente stradale tra Sciacca e Castelvetrano. Le sue condizioni non destano preoccupazioni

Giovanni Panepinto, già segretario generale al Comune di Favara, carica che ha lasciato dopo che nel 2006 era stato eletto deputato regionale con il Pd, è stato coinvolto in un incidente stradale sulla statale 115 nel tratto compreso tra Castelvetrano e Sciacca. Panepinto attualmente è segretario generale al Comune Trapani da cui fa la spola con Bivona sua città di origine e in cui è stato anche sindaco. L’alto funzionario si trovava a bordo della sua Bmw scontratasi con una Jeep con tre componenti a bordo. È stato proprio lui ad avere la peggio riportando la frattura del femore. Subito soccorso dai sanitari del 118 è stato accompagnato all’ospedale di Castelvetrano per essere sottoposto ad intervento chirurgico nel reparto di ortopedia. Prima di approdare a Trapani, era stato segretario generale al Comune di Canicattì chiamato dal sindaco Ventura.