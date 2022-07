Luigi Pirandello e il piccolo libro di poesie, con note manoscritte, trovato nella biblioteca di famiglia.

Dopo le tante e richieste interviste precedenti, le quali sono state molto apprezzate, oggi abbiamo deciso di ricontattare Fabrizio Tinaglia il quale ha rilasciato per noi di Favaraweb un breve pensiero sul grandissimo Luigi Pirandello.

Abbiamo chiesto tante cose.

Non entreremo nei dettagli delle opere.

“Da un po’ di tempo, insieme ai miei familiari, sto studiando molto bene e con molta attenzione per i dettagli un piccolo libro trovato nella biblioteca di famiglia, è infatti un famoso libro di poesie di Luigi Pirandello e sono presenti anche alcune annotazioni manoscritte. Sto scrivendo anche un breve libro sull’argomento. C’è anche una particolarità da capire bene e cioè non è completo, è presente infatti solo la prima poesia e secondo me c’è un preciso motivo da rintracciare nel carattere di Luigi Pirandello. Apparteneva ad uno storico molto importante di Roma ed è stato comprato dalla mia famiglia molto tempo fa.

Per capire bene ci vuole del tempo. Voglio fare un breve discorso, detto questo voglio sottolineare alcune cose.

Luigi Pirandello, ci accompagna con i suoi scritti in un percorso culturale molto profondo che accende anche la nostra fantasia e nello stesso tempo ci aiuta a riflettere sulla vita e sul tutto.

Questo discorso si può allargare anche alla filosofia. Non dimentichiamo che la filosofia è molto importante per capire i dettagli delle opere e del pensiero del nostro Luigi Pirandello. La filosofia infatti è sempre presente nelle opere e nel pensiero del grande scrittore agrigentino, questo è evidente a tutti.

Voglio approfondire il concetto prendendo il tutto un po’ alla larga e parlare quindi di alcune cose che possono sembrare lontane dal nostro argomento di oggi, però osservando e riflettendo bene troviamo anche in questo discorso un senso logico profondo. Quindi possiamo affermare che l’avvento dei mezzi di comunicazione di massa ha portato al fenomeno del cosiddetto villaggio globale, in sintesi si può dire che ogni giorno noi tutti siamo bombardati dalle notizie che arrivano da tutto il mondo e ci sentiamo di conseguenza informati sul mondo e sulle cose che succedono nei vari paesi.

Bisogna sottolineare però che la nostra mente, come afferma anche qualche neuroscienziato, ha bisogno di capire bene la realtà che abbiamo davanti, quindi informarsi va bene ma capire di più la tecnologia da altri punti di vista ci aiuta a non cadere in alcuni errori. Dobbiamo riflettere su queste cose e su questi argomenti che possono apparire complessi.

Altro esempio che possiamo fare e che per capire ad esempio la connotazione filosofica di Luigi Pirandello è opportuno capire alcune nozioni filosofiche che non si possono comprendere senza avere alcune nozioni di base della disciplina. Parlando ad esempio della poesia, in generale possiamo dire che la poesia non fu la sua grande passione all’inizio però ha dedicato a questo genere letterario molte energie. Poi Pirandello rivolge la sua passione alla saggistica, alla narrativa ed al teatro. Le opere sono nate da esperienze anche personali ed anche da quello che osservava e sentiva intorno a se stesso.

In estrema sintesi possiamo affermare che Luigi Pirandello è lo scrittore sempre attuale, studiato ovunque. Pirandello ha scritto molto nel corso della sua vita, alcune opere sono andate perse oppure sono nascoste in qualche vecchia biblioteca ed aspettano solamente che qualcuno scopra questi tesori letterari. Luigi Pirandello amava passeggiare anche perché nel frattempo pensava alle sue opere future e capiva anche i dettagli di alcuni suoi personaggi. Poi riadattava il tutto e completava le sue opere.

Passiamo ad altro in sintesi. Possiamo quindi dire che il grande scrittore agrigentino è un autore molto letto in tutto il mondo, quindi non solo in Italia. Ancora oggi inoltre molte tesi di laurea nel campo della letteratura vengono realizzate su Luigi Pirandello.

Possiamo parlare in modo dettagliato delle sue opere, delle sue poesie, delle sue novelle, delle opere per il teatro eccetera, ma l’elenco delle cose da dire e da scrivere sarebbe troppo lungo. Dobbiamo ricordare però che ha vinto il premio Nobel per la letteratura nel 1934, cioè il premio più prestigioso del mondo.

Noi dobbiamo coltivare la memoria storica e dobbiamo valorizzare il pensiero di Luigi Pirandello. Abbiamo noi la fortuna di averlo tra i nostri siciliani illustri.

Se dobbiamo parlare brevemente delle opere di Luigi Pirandello possiamo accennare qualcosa dicendo che questi scritti contengono sempre insegnamenti molto attuali, riguardano anche l’uomo e la sua natura.

Tema molto caro a Luigi Pirandello.

Come Leonardo Da Vinci anche Luigi Pirandello teneva sempre in considerazione i concetti di uomo e natura e cercava di approfondire in ogni occasione i tanti dettagli che aveva compreso ma che aveva anche rimandato a tempi più comodi per lui da tanti punti di vista.

Questa caratteristica, in senso ampio, consente anche di rivalutare il pensiero di Luigi Pirandello in senso filosofico e pedagogico.

Alcuni fatti avvenuti durante la sua giovinezza e non solo sono stati lo spunto per costruire e scrivere altre opere originali e molto significative. Luigi Pirandello, autore quindi sempre attuale, ci insegna in definitiva tante cose, anche ad amare la letteratura”.

Ringraziamo ancora una volta Fabrizio Tinaglia per aver concesso a noi questa breve intervista e per aver ricordato in modo semplice il grande Luigi Pirandello.