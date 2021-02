Migranti sbarcano a Porto Empedocle, Laboccetta (Polo Sud): “Invasione in atto grazie a Lamborgese”

“E’ in atto, grazie alla politica della Lamorgese, una vera invasione. Questa mattina altri 200 migranti sono sbarcati a Porto Empedocle, ‘salvati’ dal rimorchiatore Asso Trenta. Per non parlare del gigantesco fitto delle navi destinate a questa attività, oltre un milione di euro al giorno. Anche la CRI ultimamente ne ha fittate 4. A Lampedusa si lavora a ritmo infernale. I numeri sono da capogiro, ma nessuno osa parlarne. A ciò si aggiunga questo dato drammatico: mentre ritardano i ristori, gli indennizzi e i risarcimenti, il traffico dei disperati costano all’Italia svariati milioni di euro al giorno”. Lo dichiara in una nota l’ex-deputato Amedeo Laboccetta, Presidente di Polo Sud.