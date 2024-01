In riferimento a una notizia diffusa e non ritenuta fondata, si precisa che Aica non ha perso il finanziamento di 40 milioni di euro per il rifacimento della rete idrica di Agrigento. “Il contratto – afferma Settimio Cantone, presidente del Consiglio di amministrazione di Aica – è stato regolarmente sottoscritto e la spesa è già stata imputata dalla Regione Siciliana sul programma Fesr 20/26 e Fsc 21/27”.