Presso l’I.C. Falcone Borsellino “Un poster per la pace”

Per il secondo anno consecutivo l’I.C. “Falcone Borsellino” di Favara partecipa al concorso “Un poster per la pace” promosso dai Lions Clubs International. “Lo scorso anno, nonostante in modalità a distanza per chiusura legata all’emergenza covid –ci dice soddisfatta la dirigente scolastico Maria Vella- c’è stata una grandissima partecipazione da parte dei nostri alunni. Non solo una grande quantità di elaborati grafici e pittorici ma soprattutto tanta qualità. Prova ne sia che alla fase finale regionale tra i primi posti si è piazzata una nostra allieva, Giulia Sutera Sardo, autrice di un bellissimo quadro legato alla maternità al tempo degli sbarchi nel Mediterraneo”.

Il bando è stato presentato, nel corso di una riunione, dalla presidente Lions Club Agrigento Chiaramonte avv. Giusy Katiuscia Amato, dal responsabile del service “Un poster per la pace” prof. Giovanni Celauro e dalla prof.ssa Anna Limblici.

“Il tema di quest’anno –ha detto l’avv. Amato- è “Siamo tutti connessi”. Sicuramente i ragazzi ci apriranno tanti orizzonti su una tematica che loro vivono minuto dopo minuto”.

Il concorso è destinato agli alunni di scuola secondaria di primo grado. “Possono produrre opere –ha detto il prof. Celauro- tutti gli alunni di età compresa fra gli 11 e i 13 anni. Gli elaborati non possono contenere scritte, lettere o slogan ma solo espressione legata all’arte grafica e pittorica”.

Nella foto: il dirigente Maria Vella, la docente Carmela Castorina ed i responsabili Lions Club Agrigento Chiaramonte Giusy Katiuscia Amato, Anna Limblici e Giovanni Celauro