Ridare dignità politica a Favara, questo è l’obiettivo della Democrazia Cristiana

A seguito di tutta una serie di incontri che il partito della Democrazia Cristiana di Favara ha avviato, si è riunito ieri.

Tutte le anime che rappresentano il partito avranno voce all’interno della lista che sarà fortemente rappresentativa, dopo un’analisi accurata della situazione politica favarese e delle dinamiche che si stanno creando, si da ampio mandato al commissario “Antonella Vita “ di avviare una serie di incontri e vari partiti e movimenti civici: ONDA, NOI PER, DIVENTERA’ BELLISSIMA, LEGA, SOCIALISTI, FORZA ITALIA, FORZA AZZURRI, FRATELLI D’ITALIA, UDC e tutte le forze che si identificano nel centro destra, per far sì che il progetto diventi più forte e più coeso attorno ad una autorevole figura che possa ridare dignità politica a Favara.