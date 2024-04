Truffa con banconote false: commercianti cadono nel tranello!

In diversi negozi della provincia di Agrigento, c’è stata una brutta sorpresa: alcuni negozianti hanno accettato banconote da 50 euro che poi si sono rivelate false! Gli esercenti si sono resi conto solo quando hanno cercato di depositare i soldi in banca e gli è saltato all’occhio che qualcosa non quadrava. Altri, invece, hanno capito subito che c’era qualcosa che non andava. Queste banconote sembrano autentiche al primo sguardo, quindi è facile cadere nel tranello. Il problema è doppio per i negozianti: oltre a perdere soldi, finiscono anche per dare il resto con soldi veri. Recentemente, ci sono state più segnalazioni di questo tipo di frode. Soprattutto i negozi di alimentari, bar, fruttivendoli e panifici sembrano essere nel mirino. Con tanti clienti che entrano e escono continuamente, i cassieri possono essere meno attenti. Quindi, il consiglio è di stare molto attenti quando si ricevono banconote, specialmente da 50 euro.