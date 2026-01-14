Vasame conquista il Pirandello: applausi a scena aperta e grande partecipazione del pubblico

Alla fine della prima replica di “Vasame – L’amore è rivoluzionario”, il Teatro Pirandello ha salutato lo spettacolo con applausi convinti e prolungati, segno di una partecipazione autentica e sentita. In scena Marisa Laurito ed Enzo Gragnaniello, protagonisti di un racconto intenso che intreccia parola, musica e sentimento, capace di coinvolgere il pubblico dall’inizio alla fine, tra sorrisi, silenzi carichi di emozione e un finale accolto con grande calore. Subito dopo il sipario, abbiamo raccolto le prime impressioni: “coinvolgente”, “emozionante”, “uno spettacolo che arriva”.

Un debutto accolto con convinzione, che apre con ottime sensazioni la seconda replica. Replica oggi alle ore 18.00



