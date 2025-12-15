A Favara il Concorso regionale “Calogero Marrone”: studenti e memoria a 80 anni dalla Liberazione

Favara si prepara a celebrare gli 80 anni dalla Liberazione con la seconda edizione del Concorso regionale “Calogero Marrone”, dal titolo “Un eroe come compagno di banco: saper resistere ieri e oggi”. L’iniziativa si terrà domani, martedì 16 dicembre 2025, alle ore 9.00, presso il Castello Chiaramonte, nella Sala del Collare. Il concorso è rivolto alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e ha l’obiettivo di mantenere viva la memoria storica, stimolando una riflessione sul valore della Resistenza e sul suo significato nel presente. Ad aprire la mattinata saranno i saluti delle autorità. Interverranno Miriam Mignemi, presidente del Consiglio comunale; il dott. Alberto Petix, dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale; il luogotenente Paolino Scibetta della Tenenza dei Carabinieri; e il dott. Vincenzo Di Giacomo, presidente emerito della Banca San Francesco. Seguiranno gli interventi del sindaco Antonio Palumbo, di Rosario Manganella, vicepresidente della Fondazione Calogero Marrone, e di Carmelo Castronovo, presidente dell’A.N.P.I.

Momento centrale della giornata sarà la premiazione delle studentesse e degli studenti partecipanti, provenienti dalle scuole del territorio, alla presenza di dirigenti scolastici e docenti. Il programma prevede anche interventi artistici a cura di Giuseppe Calabrese e Claudia Rizzo. A condurre la manifestazione sarà Gabriella Bruccoleri. Un appuntamento che unisce scuola, istituzioni e comunità nel segno della memoria, per ricordare che la Resistenza non è solo una pagina di storia, ma un valore da trasmettere alle nuove generazioni.