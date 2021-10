Agrigento. Fontana sollecita l’amministrazione a favore dei commercianti!

Il consigliere Fontana invita l’amministrazione a modificare l’ordinanza che vieta l’asporto di bevande alcoliche dalla mezzanotte a chiusura fermo restando logicamente il divieto di vendita di bottiglie in vetro che, in passato, ha certamente arrecato non pochi danni alla nostra città nonchè principalmente a coloro che sono state vittime di violenza.

“Essendo stato più volte sollecitato dai vari esercenti – afferma il consigliere Fontana – ho ritenuto opportuno portare avanti tali motivate istanze in quanto costoro sono già stati vittime di un periodo estremamente gravoso e non possiamo consentire la morte di questo settore in una città definita a “vocazione turistica”. Pertanto confido nel buonsenso del Sindaco, dell’assessore Picarella e di tutta l’amministrazione affinché tali istanze siano accolte positivamente per permettere, a coloro che rappresentano il motore dell’economia cittadina, di ricominciare a lavorare serenamente cercando di sopperire in parte ai danni irreparabili causati da questo incessante periodo di pandemia”.