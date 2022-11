Aica: nessun aggravio di spesa a carico delle attività commerciali per i casi di rinnovo e voltura dell’autorizzazione allo scarico fognario

L’Azienda Idrica Comuni Agrigentini accoglie la proposta del Consiglio direttivo dell’Ati e approva l’atto di indirizzo, con la clausola di immediata esecutività, relativo al rilascio dei pareri propedeutici all’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura senza oneri a carico dei richiedenti, per i casi di rinnovo dell’autorizzazione allo scarico fognario per le attività commerciali e per quelle che, nel caso di variazione di intestazione, subentrano in una attività già esistente ed autorizzata, qualora non modifichino il ciclo produttivo e, dunque, la qualità e quantità degli scarichi fognari. Uno snellimento delle procedure che consente ai gestori di attività commerciali di risparmiare gli oneri per il parere propedeutico all’autorizzazione allo scarico e per il quale l’Azienda consortile ha già approntato la nuova modulistica per la formalizzazione delle richieste, procedendo così al rilascio del parere, senza alcun onere a carico dell’utente, in caso di cambio di titolarità, rinnovo, subentro senza modifiche dell’attività già esistente.