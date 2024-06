Ascesa della Democrazia Cristiana a Favara: Un cammino di successo e consolidamento

La Democrazia Cristiana a Favara sta attraversando un periodo di notevole crescita e consolidamento politico. Dalla sua fondazione, avvenuta durante le elezioni amministrative del 2021, il partito ha intrapreso un percorso di ascesa che si è riflesso in una serie di successi elettorali. In quelle prime elezioni, la Democrazia Cristiana ha ottenuto un promettente 10,48% dei consensi, un risultato che ha segnato l’inizio di un’espansione costante e significativa.



Nel 2022, durante le elezioni regionali, il partito ha visto i propri consensi quasi triplicarsi, raggiungendo un impressionante 32,11%. Questo incremento ha dimostrato non solo la crescente fiducia degli elettori, ma anche l’efficacia delle strategie politiche adottate e la capacità del partito di rispondere alle esigenze del territorio.

Il culmine di questo percorso di crescita è stato raggiunto nelle elezioni europee del 2024. In questa occasione, il candidato Massimo Dell’Utri ha raccolto 994 preferenze personali su un totale di 3045 voti ottenuti dalla lista Forza Italia – Noi Moderati, che ha permesso al partito di ottenere il 32,64% dei consensi. Questo risultato straordinario è un chiaro segnale del consolidamento della Democrazia Cristiana come una forza politica di primo piano a Favara.



Il successo del partito non è frutto del caso, ma il risultato di un impegno costante e di un lavoro di squadra che ha coinvolto tutte le componenti della formazione politica, dal Segretario Comunale Giuseppe Nobile alla Dirigenza del Partito composta da Raffaella Vinciguerra, Linda Bosco, Giuseppe Bellavia e Cristina Gargano, dal Segretario Proviciale Antonella Vita al Gruppo Consiliare formato da uomini e donne straordinari, Castronovo Rino, capogruppo, Salvatore Fanara , Marianna Zambito e Ignazio Sorce, ai singoli iscritti, tutti hanno contribuito con dedizione e passione alla crescita del partito. La capacità di creare un dialogo continuo con i cittadini, di ascoltare le loro istanze e di tradurre queste in azioni concrete, ha permesso alla Democrazia Cristiana di guadagnarsi la fiducia e il sostegno di un numero crescente di elettori.

Questo percorso di successo è il riflesso di una visione politica chiara e di una strategia ben delineata, orientata a rispondere ai bisogni della comunità e a promuovere uno sviluppo sostenibile e inclusivo per il territorio di Favara. La Democrazia Cristiana continua a guardare al futuro con ottimismo, pronta ad affrontare nuove sfide e a consolidare ulteriormente la propria posizione di leadership politica.