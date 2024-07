Cuffaro: “Il risultato di F.I. alle ultime elezioni è un successo da condividere”

Il Sindaco di Raffadali, Avv. Silvio Cuffaro, e i Responsabili locali dei partiti DC Nuova e MPA, esprimono i loro più sentiti auguri all’Avv. Santino Cuffaro Farruggia per la sua nomina a coordinatore cittadino di Forza Italia e attuale Presidente del Consiglio Comunale di Raffadali.

È importante precisare che il significativo risultato elettorale ottenuto da Forza Italia nelle ultime elezioni europee è dovuto alla nuova legge elettorale, che non ha permesso ai partiti con una forte presenza regionale come DC Nuova e MPA di partecipare con liste proprie. Di conseguenza, questi partiti hanno deciso di sostenere Forza Italia, unico partito moderato affiliato al PPE.

Risulta quindi fuorviante considerare il successo elettorale come un risultato esclusivo di Forza Italia, poiché in Sicilia e a Raffadali è stato frutto dell’unione di tre partiti sotto lo stesso simbolo per quell’elezione.