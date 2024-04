Atti intimidatori contro il Sindaco di Palma di Montechiaro: Una condanna unanime e un appello alla solidarietà

Una serie di messaggi di solidarietà e sostegno giungono da varie figure politiche e istituzionali a seguito del vile gesto intimidatorio perpetrato contro il Sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino.

Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, ha condannato fermamente l’atto, esprimendo la sua piena solidarietà nei confronti di Castellino. “Sono certo che l’amico Stefano Castellino proseguirà il proprio compito con la stessa determinazione dimostrata in sette anni di brillante sindacatura”, ha dichiarato Miccichè, sottolineando che episodi del genere non devono minare l’impegno degli amministratori locali.

Anche la sindaca di Naro, Maria Grazia Brandara, ha espresso la sua vicinanza umana e politica a Castellino, sottolineando l’urgente necessità di affrontare collettivamente il fenomeno delle azioni intimidatorie contro gli amministratori locali, evidenziando la necessità di un impegno culturale oltre che di ordine pubblico.

Il Distretto Turistico Valle dei Templi ha manifestato solidarietà al Sindaco di Palma di Montechiaro, ribadendo il loro sostegno nelle iniziative di sviluppo turistico e culturale. Hanno condannato fermamente l’anti-cultura, esprimendo massima disponibilità nel sostenere chi come Castellino si impegna per la valorizzazione del territorio e la crescita socioculturale ed economica.

La deputata del Partito Democratico, Giovanna Iacono, ha evidenziato la preoccupante diffusione di una cultura della violenza e della sopraffazione, manifestando solidarietà al Sindaco Castellino e auspicando che gli autori vengano individuati e consegnati alla giustizia. Ha sottolineato l’importanza di un’inversione culturale per superare questo fenomeno.

Adriano Barba: Tutto il direttivo provinciale di Fratelli d’Italia non può che esprimere grande vicinanza al nostro sindaco Stefano Castellino e alla sua famiglia per il grave atto intimidatorio subito. “In questo particolare momento siamo tutti al suo fianco e certi che Stefano non si lasci condizionare da gesti così deplorevoli. La nostra terra ed i nostri giovani sono stanchi di subire intimidazioni di questo genere. Non c’è più spazio per malavitosi e prepotenti nella società di oggi e per questo siamo certi che l’azione amministrativa di Stefano Castellino, che si è sempre contraddistinta per il rispetto delle regole e dei principi di legalità, non indietreggerà e, anzi, continuerà con maggiore vigore. Come sempre riponiamo grande fiducia negli organi inquirenti perché si possa fare piena luce su quanto successo.

A Stefano e al fratello Giulio, vice presidente provinciale di Fratelli d’Italia, un forte abbraccio”.