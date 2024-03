Dall’impegno alla stabilizzazione: Il successo dell’On. Pisano e del consiglio comunale

Dopo un lungo lavoro, che parte dall’Aula Consiliare ( interrogazione sui ritardi degli strumenti finanziari e mozione per la

Stabilizzazione ) lavoro, percepito seguito con impegno e determinazione dall’On. Pisano, adesso non ci sono margini di dubbio, l’amministrazione può può procedere con l’iter di stabilizzazione, portando i contratti da tempo determinato a tempo indeterminato.

Assieme al gruppo consiliare FDI e al Presidente del direttivo provinciale, Adriano Barba, voglio ringraziare l’On. Pisano, che ha prestato ascolto alle specifiche richieste, data la fattispecie delle condizioni finanziarie del nostro e di altri Enti della provincia, incontrandomi più volte e incontrando anche i dipendenti comunali. In ultimo abbiamo incontrato nuovamente il Sindaco per ulteriori rassicurazioni sul via libera a procedere. Il Consiglio Comunale in questa battaglia non si è risparmiato ed è stato determinante perché si sviluppasse l’iter burocratico all’Ars, e per questo ringraziamo i deputati ragionali della nostra provincia e il Presidente dell’Ars Gaetano Galvagno e poi con il lavoro dell’On. Pisano adesso la legge ci consente di stabilizzare il personale, dopo decenni di attese.

Può iniziare un nuovo capitolo per i dipendenti comunali fin’ora precari e per le loro famiglie.

Certi che l’amministrazione comunale avvierà subito l’iter di stabilizzazione.