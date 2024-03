Cinque atleti della Fudoshin karate di Favara si preparano per i Malta Open Championships

Cinque atleti della rinomata scuola di arti marziali FudoshinKarate di Favara si preparano per un’emozionante sfida internazionale. Guidati dal Maestro Salvatore Zucchetto, questi giovani talenti hanno ottenuto la selezione per partecipare ai prestigiosi Malta Open Championships, un campionato internazionale di Karate in programma dal 20 al 22 marzo.



Gli atleti Milia Antonio, Montaperto Giuseppe, Piscopo Erica, e Valenti Entoni, tutti con il grado di cintura nera di I Dan, si cimenteranno nelle categorie Kata e Kumite. A completare il quintetto c’è l’atleta Nobile Antonio, che porterà avanti l’onore della squadra con il suo grado di cintura blu.

Il Maestro Zucchetto ha espresso grande soddisfazione per la selezione dei suoi allievi in questo evento internazionale. “È un’opportunità straordinaria per loro confrontarsi con atleti provenienti da tutta Europa”, ha commentato entusiasta.

Tra gli atleti selezionati, spicca il giovane Antonio Milia, il quale ha iniziato il suo percorso nel Karate sin da bambino, a soli 5 anni. Durante le fasi di selezione per questo prestigioso torneo, Milia ha dimostrato il suo valore vincendo contro avversari che vantavano esperienze anche a livello nazionale. Altri giovani karateka si sono uniti alla palestra del Maestro Zucchetto già tra i sei e i sette anni, dimostrando impegno e determinazione nel percorso di apprendimento.

Il Maestro Zucchetto ha sottolineato l’orgoglio per i suoi allievi, evidenziando che il loro successo è il risultato di intensi allenamenti e della partecipazione a diversi tornei di Karate.

Accompagnati dall’entusiasmo dei genitori, questi giovani atleti si apprestano a rappresentare la Fudoshin Karate di Favara con grinta e determinazione sui tatami dei Malta Open Championships. L’intera comunità sportiva locale augura loro il massimo successo in questa avventura internazionale.